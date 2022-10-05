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    Antalya'da alışveriş dönüşü ölüme yakalanan annenin yakınlarının gözyaşı

    Alışverişten dönen 2 çocuk annesi Ayşe Akkol, Eyüp B. kontrolündeki motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücünün ehliyetine daha önceden el konulduğu öğrenildi.
    • 05.10.2022 - 21:43
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 21:44
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    Antalya'da alışveriş dönüşü ölüme yakalanan annenin yakınlarının gözyaşı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidinde kaza olayı meydana geldi.

    Ayşe Akkol (64) alışveriş yapmak üzere evinin karşısında bulunan markete gitti.

    Yaşlı kadına alışveriş sonrası yaya geçidinden geçerken Eyüp B. kontrolünde bulunan 07 GSV 07 plakalı motosiklet çarptı.

    Ayşe Akkol hayatını kaybetti

    Çarpmanın şiddeti ile yaşlı kadın, yaklaşık 20 metre sürüklendi. Motosiklet ise 150 metre sürüklenerek durabildi.

    İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

    Antalya da alışveriş dönüşü ölüme yakalanan annenin yakınlarının gözyaşı #1

    Eyüp B.'nin daha önce ehliyetine el konulmuş

    Kazadan yaralı olarak kurtulan motosiklet sürücüsü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Motosiklet sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu öğrenildi. Acı haberi alan yakınları ise olay yerine koştu.

    İHA'nın haberine göre; gözyaşlarına hakim olamayan yakınlarını komşuları teselli etti.

    Antalya da alışveriş dönüşü ölüme yakalanan annenin yakınlarının gözyaşı #2

    İncelemeler sürüyor

    Cenaze savcı ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

    Antalya da alışveriş dönüşü ölüme yakalanan annenin yakınlarının gözyaşı #3

    Antalya da alışveriş dönüşü ölüme yakalanan annenin yakınlarının gözyaşı #4

    Antalya da alışveriş dönüşü ölüme yakalanan annenin yakınlarının gözyaşı #5

    Antalya da alışveriş dönüşü ölüme yakalanan annenin yakınlarının gözyaşı #6

    Antalya da alışveriş dönüşü ölüme yakalanan annenin yakınlarının gözyaşı #7


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