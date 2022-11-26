Antalya'da alkolden ehliyetini kaptıran şahıs tekrar alkollü yakalandı

Manavgat ilçesinde yüksek sesle müzik yayını yapan şahıs, polis ekipleri tarafından durduruldu. Daha önce de alkolden ehliyetini kaptıran şahısın ikinci kez ehliyetine el konuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi, Örnek Mahallesi'nde bir araçtan vatandaşları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Trafik ekipleri sürücü Şükrü Can T.’nin kullandığı otomobili Örnek Mahallesi'nde durdurdu.

Sürücü alkollü çıktı

Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsünün daha önce sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi.

Sürücüye ceza üstüne ceza yağdı

Trafik ekipleri tarafından araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, yüksek sesten 196 TL ve aracın sigortasının geçmiş olmasından 196 TL olmak üzere toplam 5 bin 889 TL para cezası uygulandı.

2'nci kez alkollü yakalandı

İHA'nın haberine göre, araç sürücüsünün sürücü belgesine 2. kez alkollü araç kullanmasından dolayı 2 yıllığına el konulurken, araç otoparka çekildi.