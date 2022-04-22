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    Antalya'da alkolden zehirlenen baba-oğul, güvenlik görevlisini hastanelik etti

    Yaptıkları sahte alkolden zehirlenen ve kaldırıldıkları hastanede güvenlik görevlisini darbedip, taşkınlık çıkaran baba oğul güçlükle gözaltına alındı.
    • 22.04.2022 - 10:57
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    Antalya'da alkolden zehirlenen baba-oğul, güvenlik görevlisini hastanelik etti

    Antalya'nın Alanya ilçesinde Ökkeş Ö, ve ve oğlu Mustafa Ö., iddiaya göre kendi yaptıkları içkiden içtikten sonra metil alkol zehirlenmesi yaşadı.

    Alanya Saray Polis Karakolu tarafından baba ve oğul hakkında alkol zehirlenmesinden işlem yapıldıktan sonra, KOM ekipleri evde bulunan alkol malzemelerine el koydu.

    Alkolden zehirlenen baba-oğul ortalığı birbirine kattı

    Alanya’da bir özel hastaneye kaldırılan baba oğul, buradan Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sabah saatlerinde hastanede tedavisine başlanan baba-oğul, öğleden sonra sağlık görevlilerine zorluk çıkarırdı ve olaya müdahalede bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Evren'e saldırarak darbetti.

    Diğer güvenlik görevlileri ve hastane polisinin de araya girmesiyle olay büyüdü. Polisin yardım istemesi üzerine hastaneye çok sayıda destek ekibi sevk edildi.

    Hastaneden güçlükle dışarı çıkarılan baba oğul, polislerin yanı sıra görüntü alan basın mensuplarını da saldırdı.

    Darbedilen güvenlik görevlisi yoğun bakıma alındı

    Baba oğul polisler tarafından yere yatırılarak kelepçelendi ve sürekli çevresindekilere tehditler yağdırmaya devam etti. Şelale Polis Merkezine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    Öte yandan güvenlik görevlisinin yoğun bakımda tedavisine devem edildiğini belirtildi.

    Antalya da alkolden zehirlenen baba-oğul, güvenlik görevlisini hastanelik etti #1

    Antalya da alkolden zehirlenen baba-oğul, güvenlik görevlisini hastanelik etti #2

    Antalya da alkolden zehirlenen baba-oğul, güvenlik görevlisini hastanelik etti #3


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