Antalya’da alkollü eşini kurtarmak için, kazayı kendisinin yaptığını söyledi

Antalya’da alkollü eşini kurtarmak için, kazayı kendisinin yaptığını söyledi

Manavgat’ta, Özcan Sert idaresindeki otomobil ile Ali Ceviz yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Ceviz’in eşi, kazayı kendisinin yaptığını söyleyerek alkollü eşini cezadan kurtarmaya çalıştı.

Antalya’da, D-100 karayolu üzerinde Alanya istikametinde seyir halinde olan Özcan Sert idaresindeki otomobil, Manavgat ilçesi Sorgun-Otogar Köprülü kavşağını geçtikten sonra tali yola geçmek isterken, yan yoldan gelen Ali Ceviz’in kullandığı ticari araç ile çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Şanlı yaralanırken, sol ön tekeri kopan ticari araç, tekerinin biri olmadan yaklaşık 310 metre gittikten sonra durabildi.

Kaza yapan araçlar yol ortasında kaldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

O sırada yoldan geçmekte olan jandarma ekipleri, kazaya müdahale etti.

Jandarma ekibi, aralarında 310 metre mesafe bulunan araçlar çevresinde gerekli önlemleri alarak başka kazaların yaşanmasının önüne geçti.

Antalya’da alkollü eşini kurtarmak için, kazayı kendisinin yaptığını söyledi ViDEO

SÜRÜCÜLERE ALKOL KONTROLÜ YAPILDI

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik polisleri, sürücülere alkol kontrolü yapmak istedi.

Sürücünün eşi olduğu bildirilen bir kadın, aracı kendisinin kullandığını söyledi.

TİCARİ TAKSİ İLE OLAY YERİNE GELDİ

Kazayı gören vatandaşlar, aracı kullandığını söyleyen kadının kazadan hemen sonra bir ticari taksi ile olay yerine geldiğini söylemesi üzerine trafik polisleri, kadına aracı kullanıp kullanmadığını yeniden sordu.

SÜRÜCÜ İTİRAF ETTİ

Kadın kendisinin kullandığı konusunda ısrarcı olunca trafik polisleri, kadına yanlış bilgi vermek ve polisi yanıltmaktan karakola götürüleceğini söyleyince, Ali Ceviz, aracı kendisinin kullandığını itiraf etti.

Yapılan alkol kontrolünde Ali Ceviz’in alkollü olduğu, bundan dolayı böyle bir işe giriştikleri belirlendi.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Alkollü sürücü Ali Ceviz’e alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan ve muayenesi geçmiş araç kullanmaktan bin 656 lira para cezası uygulandı. Ceviz’in sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.