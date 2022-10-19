Antalya'da alkollü şahıs yol kenarındaki öğretmeni öldürdü

Kaş'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil, Savacı'nın yol kenarına park edip, içinde oturarak manzarayı izlediği otomobiline çarptı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, saat 02.00 sıralarında 20 yaşındaki H.A. yönetimindeki otomobil, Cem Savacı'nın yol kenarında park edip içerisinde manzarayı izlediği otomobiline çarptı.

İngilizce öğretmeni olan Savacı, kazanın etkisiyle yaralandı.

Yaralı hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sürücü alkollü çıktı

Hafif yaralanan H.A. ise Kaş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından gözaltına alındı. H.A'nın 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi.

Savacı Muğla'ya defnedilecek

DHA'nın haberine göre, Savacı'nın cenazesi, Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verilecek.