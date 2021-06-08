Antalya'da alkollü sürücü 5 otomobile ve 5 yayaya çarptı

Alkollü olduğu değerlendirilen sürücü Şükrü Ö., seyir halindeyken 5 otomobil ile 5 yayaya çarptı. Yakalandıktan sonra tepki gösteren sürücüyü polis ekipleri olay yerinden hızla uzaklaştırıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde, Korkuteli'den Antalya istikametine seyir halinde Şükrü Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki bulunan yaya ve araçlara çarpmaya başladı.

Kazaya rağmen durmayan ve hızla yoluna devam eden sürücü, çevredekiler tarafından polise bildirildi.

Plakası alınan otomobil ve sürücüsü Şükrü Ö., polis tarafından Namık Kemal Bulvarı üzerinde durduruldu.

Polis ekipleri işlemlerini yapacağı esnada Şükrü Ö.’nün çarptığı bazı araçların sürücüleri ve yakınlarıyla beraber yaralılar da geldi.

Bu kişiler Şükrü Ö.’ye tepki göstermeye başlayınca polis kazalara neden olan sürücüyü ekip otosuna alındı.

OTOMOBİLİN CAMLARI PARÇALANDI

Şükrü Ö.’nün otomobilinde alkollü içkiler olduğu görüldü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camlarının parçalandığı görülürken, otomobilin birçok noktasında ise darbelerin olduğu gözlendi.

5 ARAÇ İLE 5 YAYAYA ÇARPTI

Kazaların ardından Şükrü Ö.’yü takip edip polislerin olduğu noktaya kadar gelen 2 yaralı, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, ilk yaptığı incelemede alkollü şekilde otomobili kullandığı değerlendirilen Şükrü Ö.’nün Korkuteli-Antalya yolu üzerinde 5 otomobil ve 5 kişiye çarptığı saptandı.

Şükrü Ö.’nün çarptığı bir kadının yakını ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Şükrü Ö.’nün bulunduğu ekip otosuna doğru yönelen kişiyi olay yerinde bulunanlar ile polis ekipleri sakinleştirdi. Şükrü Ö., ardından polis merkezine götürüldü.

"ÜZERİMİZE OTOMOBİLİ SÜRDÜ"

Kaza sonucunda ayağında problem olan Mustafa Aşık, "Sabahtan beri kaçıyor, biz de peşine takıldık. Alkollü araç kullanıyor. Bizi sıkıştırdı ve makas attı. Biz de yanına geldik, sonra üzerimize otomobili sürdü. Nereden bakarsanız en az 5 araç zarar gördü. Benim arkadaşımın kolu kırık” dedi.

"BİZE TAKLA ATTIRIYORDU, KAÇARKEN ÖNÜNE GELENE ÇARPTI"

Şükrü Ö.’nün kendilerine neredeyse takla attırdığını söyleyen Salih Uygur, "Sürücü sarhoş, biz Korkuteli yolundan inerken neredeyse takla attırıyordu. Işıklarda yakaladım ve önüne geçtim ama durmadı. Ardından da hanımefendiye çarptı, çocuğa da çarptı. Önüne gelene çarptı, ben de sonrasında polisi aradım” diye konuştu.