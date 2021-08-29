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- Antalya’da alkollü sürücü bir kadının ölümüne neden oldu
Antalya’da alkollü sürücü bir kadının ölümüne neden oldu
- İHA
- 29.08.2021 - 11:56
Antalya’nın Aksu ilçesi Kurşunlu Şelalesi yakınlarında M.İ. (40) idaresindeki 01 L 5688 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Otomobil, o sırada yolun karşısında yaya olarak seraya çalışmaya giden Resmiye Engel’a (34) çarptı.
DAHA ÖNCE ALKOLDEN DOLAYI EHLİYETİNE EL KONULDU
Çarpmanın şiddetiyle Resmiye Engel, olay yerinde yaşamını yitirirken; takla atıp hurdaya dönen araçtaki sürücü M.İ. de yaralandı.
Kaza sonrası sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
EŞİ KAHROLDU
3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Resmiye Engel’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından eşi İsmail Engel ve yakınları tarafından morgdan alındı.
Cenaze alınacağı sırada acılı eşin oldukça üzgün olduğu gözlendi.
Sürücü M.İ.’nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.