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    Antalya’da alkollü sürücü bir kadının ölümüne neden oldu

    Daha önce ehliyetine el konulan alkollü sürücünün kullandığı araç, çalıştığı seraya gitmek için yol kenarında yürüyen 3 çocuk annesine çarptı. Kazada anne yaşamını yitirirken, sürücü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 11:56
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    Antalya’da alkollü sürücü bir kadının ölümüne neden oldu

    Antalya’nın Aksu ilçesi Kurşunlu Şelalesi yakınlarında M.İ. (40) idaresindeki 01 L 5688 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Otomobil, o sırada yolun karşısında yaya olarak seraya çalışmaya giden Resmiye Engel’a (34) çarptı.

    DAHA ÖNCE ALKOLDEN DOLAYI EHLİYETİNE EL KONULDU

    Çarpmanın şiddetiyle Resmiye Engel, olay yerinde yaşamını yitirirken; takla atıp hurdaya dönen araçtaki sürücü M.İ. de yaralandı.

    Kaza sonrası sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

    Antalya’da alkollü sürücü bir kadının ölümüne neden oldu #1

    EŞİ KAHROLDU

    3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Resmiye Engel’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından eşi İsmail Engel ve yakınları tarafından morgdan alındı.

    Cenaze alınacağı sırada acılı eşin oldukça üzgün olduğu gözlendi.

    Sürücü M.İ.’nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

    Antalya’da alkollü sürücü bir kadının ölümüne neden oldu #2

    Antalya’da alkollü sürücü bir kadının ölümüne neden oldu #3

    Antalya’da alkollü sürücü bir kadının ölümüne neden oldu #4

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