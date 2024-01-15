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Antalya'da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Antalya'da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 kişi yaşamını yitirdi Antalya'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, biri 37 haftalık hamile bir kadın olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.