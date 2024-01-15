Antalya'da alkollü sürücü kaza yaptı: 2 kişi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kepez ilçesi Hamza Taş Bulvarı'nda Umut A. (23) kontrolündeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı ve şarampole düştü.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 kişi can verdi
Sağlık ekipleri araçtaki Ali Erdemir (24) ve Fatıma Zehra Özdil'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü Umut A. ve Keziban Nur Acer (20) ise hastanede tedavi altına alındı.
Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı
Sürücü Umut A.'nın yapılan kontrolde 0.94 promil alkollü olduğu belirlenirken Keziban Nur Acer’in 37 haftalık hamile olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Umut A.'nın daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
Olay yerinde geniş güvenlik önemli alan ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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