Antalya'da alkollü sürücü kaza yaptı! Hamile kadın hayata tutunamadı Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin ardından, hastaneye kaldırılan 37 haftalık hamile kadın da hayatını kaybetti.

İHA

Antalya'da alkollü sürücü nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti..

Saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hamza Taş Bulvarı'ndan şehir merkezine doğru seyir eden 23 yaşındaki Umut A. kontrolündeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Takla atan otomobil şarampole uçarak yan dururken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki 24 yaşındaki Ali Erdemir ve 21 yaşındaki Fatıma Zehra Özdil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Umut A. ve 20 yaşındaki eşi Keziban Nur Acer ise hastanede tedavi altına alındı.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşi ve bebeği de hayata tutunamadı

Umut A.'nın, yapılan kontrolde 0,94 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün eşi ve 37 haftalık hamile Keziban Nur Acer de hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının önce bebeğinin sonra ise kendisinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sürücünün tedavisinin ise devam ettiği belirtildi..

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)