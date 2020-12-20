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    Antalya'da alkollü sürücü otomobiliyle birlikte dereye düştü

    Ekiplere “Neden bu kadar geç kurtardınız?” diyerek küfürler savuran sürücü, önce hastaneye ardından da emniyete götürüldü.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 09:53
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    Antalya'da alkollü sürücü otomobiliyle birlikte dereye düştü

    Alkollü olduğu tespit edilen Ahmet Ö., dün gece saat 23.45’te otomobiliyle birlikte Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Gavur Deresi’ne düştü.

    Durum hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

    “NEDEN BU KADAR GEÇ KURTARDINIZ?”

    Kurtarma çalışması başlamadan önce otomobilden çıkan ancak dere kenarındaki istinat duvarı ve çitlerden atlayamayan Ahmet Ö. bir süre bekledi. Kendi imkanları ile kurtulmayı başaran Ahmet Ö.’ye olay yerine gelen polisler merdiven uzattı.

    Ahmet Ö., “Neden bu kadar geç kurtardınız?” diyerek tepki gösterdi.

    Antalya da alkollü sürücü otomobiliyle birlikte dereye düştü #1

    KÜFÜRLER SAVURDU

    Ekiplere küfür eden sürücü, ardından çocukları getirilmezse dereden çıkmayacağını söyledi. Evinin adresini de veren Ahmet Ö., ikna edilerek dereden çıktı.

    Sonrasında hastaneye gitmemek için direnen Ahmet Ö., polis ekiplerinin çabası sonucu yüzündeki yaraların tedavisi için önce Kumluca Devlet Hastanesine, ardından da ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Antalya da alkollü sürücü otomobiliyle birlikte dereye düştü #2

    OTOMOBİL DE ÇIKARILDI

    Caddeden hızla gelip yaklaşık 30 metre derinlikteki dereye düşen otomobil ise çekici yardımıyla dere yatağından çıkartıldı.

    Antalya da alkollü sürücü otomobiliyle birlikte dereye düştü #3

    Antalya da alkollü sürücü otomobiliyle birlikte dereye düştü #4

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