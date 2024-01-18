Antalya'da alkollü sürücü vakası! Yarım saat direndi, üfleyince cezayı yedi Trafik ekipleri, alkollü olduğundan şüphelendiği ticari araç sürücüsüne, alkolmetreyi üfletebilmek için yarım saat dil döktü. Sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu, 0.31 promil alkollü olduğu ve yetki belgesinin olmadığı belirlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ekipler uygulama noktası oluşturdu.

Yapılan denetimlerde, ekipler tarafından durdurulan ticari aracı kullanan Koray S., trafik ekiplerinin ısrarlarına rağmen alkolmetreyi üflememekte direndi.

Araç sürücüsü, yarım saat boyunca alkolmetreyi üflememekte direnirken, bir taraftan da telefonla sürekli birilerini aradı.

Alkolmetreyi üflemeyi kabul etti

Jandarma Trafik görevlisi, alkolmetreyi üflemeyen sürücüye 18 bin 452 TL para cezası uygulanacağını söyledi.

Sürücü belgesine de 2 yıl el konulacağını söylemesi üzerine araç sürücüsü alkolmetreyi üflemeyi kabul etti.

Ceza yağdı

0,31 promil alkollü olduğu, ehliyetinin de ticari araca göre yetersiz olduğu belirlenen araç sürücüsüne yetersiz ehliyetten 6 bin 439 TL, araç sahibine 6 bin 439 TL, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 440 TL ve yetki belgesinin olmamasından dolayı 11 bin 409 TL olmak üzere toplam 30 bin 727 TL para cezası uygulandı.

Sürücü belgesine de 6 ay süreyle el konuldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)