Antalya'da alkollü yakalanan sürücüden polise: Ben de memur çocuğuyum

Antalya'da alkollü yakalanan sürücüden polise: Ben de memur çocuğuyum

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığı polise, "Ben de memur çocuğuyum" dedi.

Antalya'da yanında kız arkadaşı Zeynep Ö. de bulunan Gökhan Ok, otomobiliyle kent merkezine doğru yola çıktı.

Tünektepe uygulama noktasına gelen Ok, polisin ’dur’ ihtarına uymadı ve hızla uzaklaşmaya başladı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKARAK DEVAM ETTİ

Ok’u uygulama noktasındaki ve bölgedeki çok sayıda polis ekibi takibe başladı. Batı Çevre Yolunda hala polisin, ‘dur’ ihtarına uymayan Gökhan Ok, kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etti.

3 kırmızı ışık ihlali yapan Ok, onlarca polis ekibini peşine taktı.

Trafiği tehlikeye düşürerek makas atan sürücü, 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

'BEN DE MEMUR ÇOCUĞUYUM'

Güvenli bölgeye çekilen araçtan indirilen Gökhan Ok’un alkollü olduğu ve ayakta güçlükle durabildiği görüldü.

Kelepçelenen Ok, polislere, “Abi ben de memur çocuğuyum, sizleri seviyorum” dese de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Ekip aracına alınan Ok, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Antalya'da alkollü yakalanan sürücüden polise: Ben de memur çocuğuyum VİDEO

HEM ALKOLLÜ HEM EHLİYETSİZ

Gökhan Ok, bir süre önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve bugünde yine hem alkollü hem de ehliyeti olmadığı için polisin ihtarına uymadığı öğrenildi.

CEZA YAĞDI

Gökhan Ok’a, ‘Dur’ ihtarına uymama, 3 kırmızı ışık ihlali, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan idari işlemin yanı sıra adli işlemin de yapılacağı belirtildi.



































