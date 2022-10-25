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    Antalya'da alkollü yakalandı: 50 bin lira cezam var

    Gazipaşa'da kaza yerinden kaçan şahıs güvenlik kamerasından tespit edildi. Sürücü, "Bir daha polis gördüğüm zaman durmayacağım. Durduğum zaman adamlar ceza yazıyor" diyerek ekiplere zor anlar yaşattı.
    • 25.10.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:21
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    Antalya'da alkollü yakalandı: 50 bin lira cezam var

    Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gece saat 01.20 sıralarında kaza ihbarı alan polis ekipleri, kaza yerine sevk edildi.

    Ekipler, kaza yerine geldiklerinde sürücünün aracıyla birlikte olay yerinden ayrıldığını belirledi.

    Kazayı yapan şahsı aramak için çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek yeri tespit edildi.

    Sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı

    Yolu kesilerek yakalanan sürücü, araçtan indirildi. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan Ahmet S. isimli sürücü, polislere zor anlar yaşattı.

    Antalya'da alkolü yakalandı: 50 bin lira cezam var VİDEO

    "Çek şunu burnumdan"

    Polisin tüm ısrarlarına rağmen alkol metreyi üflemeyi reddeden Ahmet S., polisin uzattığı alkol metreyi, "Siz benim gardaşımsınız. Çek şunu burnumdan.Ben bunu yaparım da… Hastanede yapalım." dedi.

    Antalya da alkollü yakalandı: 50 bin lira cezam var #1

    "Polis gördüğüm zaman durmayacağım"

    Yazılan cezadan rahatsız olan Ahmet S., "Bana ceza yazsanız da önemli değil, yazmasanız da önemli değil. Zaten ben cezayı çok yedim. Bir daha polis gördüğüm zaman durmayacağım. Durduğum zaman adamlar ceza yazıyor. Benim, alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira cezam var. Beni kaymakam da bilir, hakim de bilir, savcı da bilir, emniyet müdürü de bilir." diye konuştu.

    Antalya da alkollü yakalandı: 50 bin lira cezam var #2

    17 bin 561 TL idari para cezası yazıldı

    Polislere zor anlar yaşatan Ahmet S., kendisini görüntüleyen gazeteciye küfür ve hakaret edip saldırmak isterken, polis ve bekçiler engel oldu.

    Gazeteciye ağza alınmayacak küfürler eden Ahmet S.'ye, alkollü araç kullanmak başta olmak üzere ayrı ayrı 3 maddeden toplamda 17 bin 561 TL idari para cezası yazıldı.

    Antalya da alkollü yakalandı: 50 bin lira cezam var #3

    Araç trafikten men edildi

    İHA'nın haberine göre, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıkan sürücünün kullandığı araç, trafikten men edildi.


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