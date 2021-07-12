Antalya'da amatör balıkçıları kurtardı

Balık tutmak için denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Yaklaşık 2 saat suda kalan amatör 3 balıkçı, teknesiyle bölgeden geçen kişi tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Antalya’nın Kundu bölgesinden dün saat 21.00 sıralarında kolyoz balığı avlamak denize açılan 3 kişinin bulunduğu 3,5 metrelik fiber tekne, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında alabora oldu.

Kimliği henüz belirlenemeyen amatör 3 balıkçı, ters dönen tekneden denize düştü.

Bir süre kurtarılmayı bekleyen balıkçılardan ikisi teknenin yanında dururken, diğeri ise yardım istemek için yanlarından ayrıldı.

CAN YELEKLERİNİ FIRLATTI

Saat 06.00 sıralarında teknesiyle bölgeden geçen Bahadır Malkoç, alabora olan tekneyi fark etti.

Sudaki amatör balıkçılar ve ters dönen tekneyi gören Bahadır Malkoç ile beraberindekiler hemen yardıma gitti.

Önce teknenin yanındakilere yanaşan Bahadır Malkoç, kendi teknesinde bulunan can yeleklerini 2 kişiye fırlattı.

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3 BALIKÇIYI KURTARDI, TEKNEYİ DE ÇEKTİ

Malkoç, ardından daha uzak noktada bulunan ve yardım aramaya giden diğer kişinin de yanına gitti.

Bu kişi de kendisini kurtarmaya gelen Malkoç’un teknesine yüzerek geldi.

Diğer iki kişiyi de alan Bahadır Malkoç, amatör balıkçıların alabora olan teknesi ve bölgede arıza yapan başka bir tekneyi de kendi teknesine bağlayıp kıyıya çekti.

"DENİZDEKİ CANLARI DA ALDIK GERİ DÖNÜYORUZ"

Amatör balıkçıların kurtarılma anı ise Bahadır Malkoç’un teknesinde bulunan kişinin cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

Görüntüde Bahadır Malkoç, "Bu küçücük kayıkla denize çıkan arkadaşlar maalesef tekneyi ters çevirmiş. 3 kişiyi sudan aldık. Murat kardeşim, onun teknesi de arızalı olduğu için gidememiş. Onu da aldık, diğer tekneyi de aldık, denizdeki canları da aldık geri dönüyoruz." diye konuştu.