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    Antalya'da ambulans geç geldi deyip kendini yaktı

    Alkol alan Ahmet K., eşininin rahatsızlanması üzerine ambulans çağırdı. Alkolün etkisiyle adresi doğru veremeyen adam, ambulansın geç geldiğini söyleyerek kolonya şişesini üzerine döküp kendini yaktı.
    • 24.07.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 15:05
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    Antalya'da ambulans geç geldi deyip kendini yaktı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki Ahmet K. isimli genç, eşinin rahatsızlandığını belirterek 112'den ambulans istedi.

    Ambulansın geç geldiği iddiası üzerine ikametinde sağlık görevlileriyle tartışan genç, eşinin Manavgat Devlet Hastanesine getirilmesinin ardından kendisi de hastaneye geldi.

    Hastanenin acil servisinde, ambulansın geç gelmesini ve eşiyle ilgilenilmediğini gerekçe gösteren Ahmet K., bağırıp çağırarak hastane yetkilileriyle görüşmek istediğini ve yetkililerin yanına gelmesini istedi.

    Hastaneye tekrar geldi

    Güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından genç dışarı çıkarılırken eşi de tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıktı.

    Eşinin tüm ısrarlarına rağmen eve gitmeyi kabul etmeyen Ahmet K., eşinin hastaneden ayrılmasının ardından yeniden acil servise geldi ve hastane yetkilileriyle görüşmek istediğini, şikayette bulunacağını tekrarladı.

    Antalya'da ambulans geç geldi deyip kendini yaktı VİDEO


    Görevli de yaralandı

    Bir anda alev alan Ahmet K.’ye kaza olayı için acil serviste bulunan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli trafik polisi duvarda asılı bulunan yangın tüpüyle müdahalede bulunurken söndürmeye çalışan bir özel güvenlik elemanının da kolu yandı.

    Alkollu olduğu tespit edildi

    Vücudunun boyun ve omuz bölgesinde 1. derece yanık oluştuğu aynı zamanda 225 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet K.’ye ilk müdahale Manavgat Devlet Hastanesinde yapıldı.

    Eşiyle birlikte hastaneden ayrıldı

    Bir süre acil servis girişinde güvenlik görevlileri nezaretinde dolaşan Ahmet K., eşinin ticari taksi ile gelerek raporlarını almasının ardından eşiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

    Alkolün etkisiyle adresi yanlış verdiğinden dolayı ambulans geç kalmış

    İHA'nın haberine göre; diğer taraftan, Ahmet K.’nin 112’yi aradığı sırada aşırı derecede alkollü olduğu, bu yüzden de ikamet adresini yanlış vermesi nedeniyle; ambulansın uzun süre adresi aradığı ve olay yerine geç ulaştığı belirlendi.

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