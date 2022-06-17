Antalya'da ambulans şoförüne kemerle saldırdı

Bir vatandaşın ambulans şoförüne kemerle saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şoförün yumruklara direnmesi dikkat çekti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir adrese hasta almaya gelen ambulans şoförü ile bir şahıs arasında, trafik yüzünden kaynaklandığı tahmin edilen tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araya vatandaşlar girdi. Daha sonra diğer sürücü aracına doğru koşarak bir şey almak isteyince ayırmak için gelen kişi, tedirgin olarak bir anda kenara çekildi.

Yumruklarla direndi

Şahıs, araçta bir şey bulamayınca bu kez yumrukla ambulans şoförüne saldırdı. Ambulans şoförü ise atılan yumruklara savunma taktikleri ile karşılık vererek yara almadan kurtuldu.

Kemeriyle saldırdı

İHA'nın haberine göre; sinir küpüne dönen adam, kemerini çıkararak saldırmak istedi. Kavga, tekrar vatandaşın ve hemşirenin de araya girmesi ile bitti.