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Antalya'da ambulans takibinde kaza yapan babadan acı haber

Antalya'da ambulans takibinde kaza yapan babadan acı haber

Eşini doğum için hastaneye götüren ambulansı motosikleti ile takip eden koca, otomobil ile çarpışarak ağır yaralandı. Talihsiz genç 3 günlük yaşam mücadelesine yenik düştü.