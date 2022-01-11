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- Antalya'da ambulans takibinde kaza yapan babadan acı haber
Antalya'da ambulans takibinde kaza yapan babadan acı haber
Eşini doğum için hastaneye götüren ambulansı motosikleti ile takip eden koca, otomobil ile çarpışarak ağır yaralandı. Talihsiz genç 3 günlük yaşam mücadelesine yenik düştü.
- İHA
- 11.01.2022 - 15:26
- Güncelleme : 11.01.2022 - 15:40
Antalya'da baba olmak için gün sayan 24 yaşındaki Nusret Özdemir, motosikletiyle eşini doğuma yetiştirmeye çalışan ambulansı takip ederken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanmıştı.
Yaralı genç, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.
AMELİYAT SONRASI GÖZÜNÜ AÇTI
Özdemir ameliyat olduğu esnada, eşi Selma Özdemir Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kız bebeklerini dünyaya getirdi.
Ameliyattan çıktıktan sonra baba olduğunu öğrenen Özdemir, "Allah beni çocuğuma bağışladı. Büyük kaza atlattım." dedi.
3 GÜN SONRA BEBEĞİNİ GÖREMEDEN ÖLDÜ
Tedavisinin 3'üncü gününde baba Özdemir, bebeğini kucağına alamadan dün gece saat 03.00 sularında hayatını kaybetti.