Antalya'da anne ile kızı evde ölü bulundu

Antalya'da anne ile kızı evde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde haber alınamayan anne ve kız evlerinde ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ikamet eden 52 yaşındaki N.A. ile kızı 30 yaşındaki M.D'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiğinde anne ve kızın hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.A. ile M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ile kızın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GAZ KOKUSU TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede, evin kapı ve pencerelerinin folyoyla kapatıldığı, içerde gaz kokusu olduğu tespit edildi.