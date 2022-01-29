Antalya'da anne karnında ölen bebeğe doktor ihmali iddiası

Manavgat ilçesinde anne karnında öldüğü belirlenen bebek sezaryenle alındı. Gözü yaşlı baba bebeğini kucağında çıkartırken, ölümün doktor ihmalinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Selcan (26) ve Emre Deniz (21) çifti ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyordu.

Hamileliğin son günleri olması nedeniyle dün Manavgat Devlet Hastanesi'ne gelen çift, bebeklerinin anne karnında öldüğünü öğrendi.

BEBEĞİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Dün akşam saatlerinde ise hastanede sezaryenle anne karnından alınan bebek morga konuldu. İncelemenin ardından bugün saat 09.30 sıralarında Emre Deniz ve aile üyeleri bebeği hastane morgundan aldı.

Morgda mavi çarşafa sarılı bebeği kucağında otomobiline götüren Emre Deniz'in üzgün olduğu gözlendi. Aile, bebeği Hacıaliler Mahallesi’ndeki mezarlığa defnetti.

"HAMİLELİK SÜRECİNDE KONTROL EDEN DOKTOR GELMEDİ"

Cuma günü öğleden sonra hastaneye geldiklerinde bebeğin sağ olduğunu iddia eden Emre Deniz'in babası Mustafa Deniz, "Çarşamba günü gelinim kontrole geldi. Dün yine geldik. Gelinim hastanedeyke

n hamilelik sürecinde kontrol eden doktor gelmedi. Kimse de yardımcı olmadı. En son nöbetçi doktora 'telefon edin, kendisi gelsin' dedim. Benim torunum şu anda öldü" dedi.

"NORMAL DOĞUM OLMAYACAĞINI BİLİYOR, BEBEĞİ NEDEN BEKLETİYOR?"

Hamilelik döneminde sık sık doktor kontrolüne geldiklerini belirten Selcan Deniz'in annesi Şahane Kaya, ise şunları söyledi: "Doktor doğum yaklaştığı için gün aşırı çağırmaya başladı. Çarşamba günü doktor 'Bebek iri normal olmayabilir, sezaryenle alabiliriz. Cuma günü yine gelin. Cuma günü bir sıkıntı olursa hemen getirirsiniz. Cuma olmazsa gerekirse pazartesi günü sezaryenle alırız' dedi. Bebek iri madem normal doğum olmayacağını biliyor doğacağı gün geçmiş, bebeği neden bekletiyor."

"ÖFKEMİ ATAMIYORUM"

Şu anda canımın acısını, öfkemi anlatamıyorum. Bebek madem normal doğum olmayacak sezaryenle acil olarak alınabilirdi., Neden almadılar" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK ANNE KARNINDA ÖLÜYOR DOKTOR MÜDAHALE ETMİYOR"

Selcan Deniz'in babası Zafer Kaya ise bebeğin anne karında ölü olduğu halde müdahale edilmediğini iddia etti. Zafer Kaya, "Çocuk anne karnında ölü olarak duruyor, doktorlar müdahale etmiyor. Benim çocuğum ölürse bunun hesabını kimden soracağayım. 2- 3 saat ölü olan bebeği anne karnından almıyorlar" dedi.

AİLE, DOKTORDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Azra bebeğin doktor ihmali ile öldüğünü iddia eden aile polis merkezine giderek doktor ve hastane çalışanlarından şikayetçi oldu.

"İHMAL VARSA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, ailenin acısını anladıklarını ve başsağlığı dilediklerini belirtti. Deniz, "Gebeliklerde ve doğumlarda bebek ölümleri karşılaştığımız olaylardandır ve her zaman için üzücü bir durumdur. Bu olayla ilgili olarak hastane yönetimi olarak soruşturma açacağız, ihmal varsa ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacaktır" şeklinde konutşu.

















