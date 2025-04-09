Antalya'da anne ve 3 yaşındaki kızı, 3 gündür kayıp

İHA

Antalya’nın Serik ilçesinde 19 yaşındaki Esma Özgüreli ve ilk evliliğinden olan 3 yaşındaki kızı Burcu Çilem’den üç gündür haber alınamıyor. Genç kadın, yaklaşık iki yıl önce evlendiği Mustafa T. ile birlikte çiftçilik yaparak geçimini sürdürüyordu.

EŞİ UYURKEN KIZINI DA ALIP EVDEN AYRILDI

Edinilen bilgilere göre Esma Özgüreli, pazartesi sabahı eşi uyurken küçük kızını yanına alarak evden sessizce ayrıldı. Geride cep telefonu ve kimliğini bırakan genç kadının izine o günden bu yana rastlanılamadı. Ailesi ve eşi, uzun süre kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Anne ve kızın kaybolmasının ardından polis ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Esma Özgüreli ve kızı Burcu Çilem’in bulunması için başta yakın çevre olmak üzere birçok noktada araştırma yapılıyor.

Yetkililer, kayıp anne ve kızı görenlerin en yakın emniyet birimine bilgi vermesini istedi.