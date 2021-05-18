Antalya'da anne ve babasını kaybeden genç, evini yaktı

Antalya'da babası ile annesini peş peşe kaybeden M.A.B., oturduğu evi ateşe verdi.

Manavgat ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki M.A.B., geçtiğimiz yıl babasını evde düşmesi sonucu, annesini bağırsak kanseri nedeniyle kaybetti.

Şahsın komşuları, "Anne babası öldükten sonra 5-6 ay içinde böyle kafayı yemiş gibi kendi başına bağırıyor, biz sabahları uykudan uyanıyoruz" dedi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

M.A.B., oturduğu evi ateşe verdikte sonra komşularına gidip durumu anlattı. Şahıs, komşularına itfaiyeye haber vermelerini söyleyerek mahalleden ayrılmak istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi. M.A.B., olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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"MAĞDUR BİR ÇOCUK"

Şişeler Mahallesi Muhtar Azası Özgür Hakan, "Kafayı yemiş yani çocuk, anne baba yok, kardeşleri amcaları sahip çıkmadı. Amcası geldi aldı götürdü, 2 gün baktı üçüncü gün yine geldi. Kaçtı geldi, amcasının arabasını çaldı. Mağdur, derbeder bir çocuk." dedi.

"ÇOCUKLAR KÖYÜN İÇİNDE GEZEMİYOR"

Özgür Hakan, "Eskiden haptı, esrardı gibi öyle şeyleri kullandığını duyduk ama gözümüzle gördüğümüz bir şey yok. Anne babası öldükten sonra 5-6 ay içinde böyle kafayı yemiş gibi kendi başına bağırıyor, biz sabahları uykudan uyanıyoruz. Eline bir şeyler alıyor tak tuk seslerden geçilmiyor. Dün de aynı şekilde köyün içinde aynı olayı yaptı. Çocuklar kaçtı, çocuklar köyün içinde gezemiyor artık." diye konuştu.

Bu arada, yanan evin iki gün içinde dozer ile yıkılacağı bildirildi.