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Antalya'da anne ve kızı, ölü bulundu
Haber alınamayan anne ve kızın evine ihbar üzerine giden ekipler, cansız bedenleriyle karşılaştı.
- İHA
- 07.08.2021 - 17:58
Antalya’nın Kepez ilçesinde 7 katlı bir apartmanın 2’nci katında oturan annesinden ve kardeşinden haber alamayan kız kardeş durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis kapı açılmayınca itfaiyeden yardım istedi.
İtfaiye merdiveniyle 2. kattaki evin penceresinden giren polis hareketsiz halde 80 yaşlarındaki anne Müşerref Seder ve 30 yaşlarındaki kızı Semra Pişkin ile karşılaştı.
ÖLÜ HALDE BULUNDU
Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.