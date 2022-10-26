Antalya'da annesinin sevgilisini öldüren sanığa müebbet talebi

45 yaşındaki Hayrettin Avağ'ın, birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin oğlu Mehmet Yüce tarafından öldürülmesine ilişkin davada savcı, sanık hakkında 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' talep etti.

Antalya'nın Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2546'ncı Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında iddiaya göre, Hayrettin Avağ, birliktelik yaşadığı Behiye T.'nin evine geldi.

Durumu haber alan Behiye T.'nin oğlu Mehmet Yüce ile yeğeni Serdar Tokmak, eve gelip Hayrettin Avağ ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Yüce ile Tokmak, bıçakla Avağ'ı göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı.

Tutuklandılar

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Hayrettin Avağ'ın cansız bedeni, çevik kuvvet ekiplerinin kontrolünde cenaze aracına alındı. Mehmet Yüce ile Serdar Tokmak, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Sanıklar hakim karşısında

'Kasten öldürme' ve 'basit yaralama' suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Mehmet Yüce ve Serdar Tokmak, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, kaldıkları cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan Serdar Tokmak, olayın bir anda gerçekleştiğini iddia etti. Sanık Mehmet Yüce ise tasarlayarak gerçekleştirmediklerini ileri sürdü. Şikayetçi avukatı Güneş Erdoğan ise sanıkların iştirak halinde tasarlayarak cinayeti işlediğini savunarak, olayı namus davası gibi göstermek istediklerini anlattı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Mehmet Yüce ve Serdar Tokmak'ın iştirak halinde 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Savcı, sanıkların 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ise beraatlarini talep etti.