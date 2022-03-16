Annesiyle markete giden 11 yaşındaki E.Ş.’ye, otobüs durağı önünde yatan sokak köpeği saldırıldı. Köpek, E.Ş.’yi bacağından ısırdı.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Yığmalar Kavşağı adı verilen bölgede, 14 Mart Pazartesi günü saat 16.00’da, annesiyle markete giden E.Ş.’ye (11) o sırada otobüs durağı önünde yatan bir köpek saldırdı.

Köpeğin bacağından ısırdığı E.Ş., yakınları tarafından götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

“ÇOCUKLARIMIZI SOKAĞA SALAMIYORUZ”

Çocuğun annesi Ela Şengeze, “Marketten alışverişimizi yapıp durağın önüne geldiğimizde köpekler aniden çocuğuma saldırdı. Belediyeden bu köpeklerin toplatılmasını istiyorum. Çocuklarımızı sokağa salamıyoruz. Çocuğum korkudan dışarı çıkamıyor.” dedi.

“ÇOCUK HİÇBİR ŞEY YAPMADIĞI HALDE SALDIRDI VE ISIRDI”

Olayın yaşandığı bölgedeki esnaf da sokak köpeklerinden şikayetçi İsa Sevgili, “Biz mahalle sakinleri ve esnaf olarak köpeklerden şikayetçiyiz. Dün siyah bir köpek çocuğa saldırdı ve ısırdı. Biz şikayetçiyiz toplatılmasını istiyoruz.” dedi.

Sefa Yirmibeş adlı esnaf, kendisinin iki köpek beslediğine dikkati çekerek, “Burada 6-7 köpek vardı. İçlerinden siyah olanı çocuk hiçbir şey yapmadığı halde saldırdı ve ısırdı. Bunlar başıboş köpek. Beslenme alanlarını caddenin gerisine taşımak daha mantıklı olur.” diye konuştu.

Antalya’da, annesiyle markete giden çocuğu köpek ısırdı VİDEO



“KÖPEKLER TOPLANIP ÇOCUKLARA, İNSANLARA, GECE İŞTEN GELENLERE SALDIRIYOR”

Mevlüt Karademir adlı işletmecisi ise köpeklerin özellikle gece saatlerinde büyük tehlike oluşturduğunu söyleyerek, “Burada genellikle köpekler toplanıp çocuklara, insanlara, gece işten gelenlere saldırıyor. Saat 01.00’den sonra çok sıkıntı yaratıyorlar. Biz de iş yerimizin önünde olduğu için araya girerek insanları kurtarmaya çalışıyoruz.” dedi.