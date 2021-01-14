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- Antalya'da apartmana giren hırsız, denediği botu çaldı
Antalya'da apartmana giren hırsız, denediği botu çaldı
Kimliği belirsiz bir kişi, daire önündeki ayakkabıyı denedikten sonra kendi ayakkabısını bırakarak yenisiyle binadan ayrıldı.
- DHA
- 14.01.2021 - 17:03
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir apartmana giren hırsız, geldiği dairenin önündeki siyah botu gözüne kestirdi.
Bir süre sonra merdivene oturan hırsız, dikkat çeken rahat tavırlarla numarasını kontrol ettiği botu denedi.
AYAKKABISINI BIRAKIP, BOTU ALDI
Botun olması üzerine ayağındaki spor ayakkabıyı kapının önüne bırakan şüpheli, binadan çıkarak kayıplara karıştı.
Olay anı ise apartmanın bina içi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.