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    Antalya'da apartmana giren hırsız, denediği botu çaldı

    Kimliği belirsiz bir kişi, daire önündeki ayakkabıyı denedikten sonra kendi ayakkabısını bırakarak yenisiyle binadan ayrıldı.
    • DHA
    • 14.01.2021 - 17:03
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    Antalya'da apartmana giren hırsız, denediği botu çaldı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir apartmana giren hırsız, geldiği dairenin önündeki siyah botu gözüne kestirdi.

    Bir süre sonra merdivene oturan hırsız, dikkat çeken rahat tavırlarla numarasını kontrol ettiği botu denedi.

    AYAKKABISINI BIRAKIP, BOTU ALDI

    Botun olması üzerine ayağındaki spor ayakkabıyı kapının önüne bırakan şüpheli, binadan çıkarak kayıplara karıştı.

    Olay anı ise apartmanın bina içi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Antalya da apartmana giren hırsız, denediği botu çaldı #1

    Antalya da apartmana giren hırsız, denediği botu çaldı #2

    Antalya da apartmana giren hırsız, denediği botu çaldı #3

    Antalya da apartmana giren hırsız, denediği botu çaldı #4

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