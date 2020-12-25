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    Antalya'da apartmandan malzeme çalan hırsız, yöneticiye selam verip gitti

    Antalya'da apartmanın zemin katındaki depoya giren hırsız, çaldığı malzemeleri taşırken karşılaştığı yöneticiye selam verip binadan çıktı.
    • DHA
    • 25.12.2020 - 04:43
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 05:39
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    Antalya'da apartmandan malzeme çalan hırsız, yöneticiye selam verip gitti

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde hırsız, bir apartmanın deposundaki malzemeleri çalıp, dışarı çıktı.

    YÖNETİCİYE SELAM VERİP DIŞARI ÇIKTI

    Yüzünde cerrahi maske olan ve bina sakini gibi davranan kimliği belirsiz kişi, apartman yöneticisiyle karşılaştı. Bu sırada yönetici, şüpheliyi maskesi olduğu için tanıyamadı. Elinde çaldığı eşyalar olan şüpheli, yöneticiye selam verip, binadan uzaklaştı.

    Bu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Antalya'da apartmandan malzeme çalan hırsız, yöneticiye selam verip gitti-Video

    Antalya da apartmandan malzeme çalan hırsız, yöneticiye selam verip gitti #1

    Antalya da apartmandan malzeme çalan hırsız, yöneticiye selam verip gitti #2

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