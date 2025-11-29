Antalya'da apartmanın giriş katında korkutan yangın

- Antalya Alanya'da bir apartmanın giriş katında yangın çıktı.
- Yangına ilk müdahaleyi binada yaşayan sakinler yaptı ve yatak ile beyaz eşyalar zarar gördü.
- Yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.
Antalya’nın Alanya ilçesinde Saray Mahallesi Taşçıali Sokak üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda, dairede henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın kısa sürede paniğe yol açtı.
BÖLGEYE İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yangın nedeniyle odanın içerisinde bulunan yatak ve beyaz eşyalar zarar gördü.
Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.