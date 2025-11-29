Abone ol: Google News

Antalya'da apartmanın giriş katında korkutan yangın

Alanya ilçesinde dairenin giriş katında çıkan yangına ilk müdahaleyi binada yaşayan sakinler yaptı. Yangın nedeniyle odanın içerisinde bulunan yatak ve beyaz eşyalar zarar görürken, ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 17:29
Antalya’nın Alanya ilçesinde Saray Mahallesi Taşçıali Sokak üzerindeki 4 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda, dairede henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. 

Yangın kısa sürede paniğe yol açtı.

BÖLGEYE İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın nedeniyle odanın içerisinde bulunan yatak ve beyaz eşyalar zarar gördü.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

