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- Antalya'da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu
Antalya'da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu
Kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli kadın, önce havada takla attı. Daha sonrasında metrelerce sürüklendi. O anlar ise kameralar tarafından kayıt altına alındı.
- 01.07.2022 - 17:50
Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde talihsiz bir kaza olayı yaşandı.
Sokak üzerindeki kavşakta ilerlemekte olan motosiklet ve otomobil çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü havaya uçtu
Yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü havaya uçup yere çakılırken çevredekiler kaza yapan kızın yardımına koçtu.
Antalya'da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu
Genç kız battaniye açılarak güneşten korundu
Yerde acı içerisinde yatan genç kız, vatandaşlar tarafından battaniye açılarak güneşten korundu.
Hastaneye kaldırıldı
İHA'nın haberine göre; vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen ekipler, ağır yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı.