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Antalya'da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu

Antalya'da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu

Kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli kadın, önce havada takla attı. Daha sonrasında metrelerce sürüklendi. O anlar ise kameralar tarafından kayıt altına alındı.