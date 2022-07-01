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    Antalya'da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu

    Kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli kadın, önce havada takla attı. Daha sonrasında metrelerce sürüklendi. O anlar ise kameralar tarafından kayıt altına alındı.
    • 01.07.2022 - 17:50
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    Antalya'da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu

    Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde talihsiz bir kaza olayı yaşandı.

    Sokak üzerindeki kavşakta ilerlemekte olan motosiklet ve otomobil çarpıştı.

    Motosiklet sürücüsü havaya uçtu

    Yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü havaya uçup yere çakılırken çevredekiler kaza yapan kızın yardımına koçtu.

    Antalya'da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu

    Genç kız battaniye açılarak güneşten korundu

    Yerde acı içerisinde yatan genç kız, vatandaşlar tarafından battaniye açılarak güneşten korundu.

    Hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre; vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Gelen ekipler, ağır yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı.

    Antalya da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu #1

    Antalya da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu #2

    Antalya da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu #3

    Antalya da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu #4

    Antalya da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu #5

    Antalya da araba ile çarpışan motosikletli havaya uçtu #6


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