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    Antalya'da araç sahibinden ölümden dönen motosiklet sürücüsüne: Bırakın gebersin

    Antalya'da araç sahibinden ölümden dönen motosiklet sürücüsüne: Bırakın gebersin

    Antalya'da park halindeki aracına arkadan çarpan motosiklet sürücüsü, ölümden döndü. Kaza sonrası araç sahibinin yaralı motosiklet sürücüsüne "Bırakın gebersin" demesi tepki çekti.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 21:04
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 21:12
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    Korkunç kaza, Antalya'nın Korkuetli ilçesi Eski Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

    Yolun solunda park halindeki hafif ticari araca 22 yaşındaki Selahattin K. idaresindeki 07 ACL 769 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Ambulans ile Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Antalya'da araç sahibinden ölümden dönen motosiklet sürücüsüne: Bırakın gebersin VİDEO

    ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN DAVRANIŞLARI TEPKİ ÇEKTİ

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza anında araçta bulunan ve çarpmanın ardından aracından inen sürücünün tavırları çevredeki vatandaşları kızdırdı.

    Antalya da araç sahibinden ölümden dönen motosiklet sürücüsüne: Bırakın gebersin #1

    "BIRAKIN GEBERSİN"

    Görgü tanıklarının ifadelerine göre yerde yatan yaralıyı görünce sinirlenen ve "Bırakın gebersin" dediği ileri sürülen sürücü ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

    Antalya da araç sahibinden ölümden dönen motosiklet sürücüsüne: Bırakın gebersin #2

    "ÇOCUĞU BEN KALDIRDIM"

    Kaza anında gencin yardımına koşan Fatih Ayçın, "Ticari araç burada park halindeydi. Biz de arkadaşlar ile oturuyorduk. Motorcu araca vurdu. Koşarak yardımına geldik. Çocuğu ben kaldırdım. Ticari aracın sahibi inip, 'arkadaşlar bırakın gebersin' demesi sonucu sağlık çalışanlarına haber verdik. Sürücü ile vatandaşlar arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Genç daha sonra hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

    Antalya da araç sahibinden ölümden dönen motosiklet sürücüsüne: Bırakın gebersin #3

    Antalya da araç sahibinden ölümden dönen motosiklet sürücüsüne: Bırakın gebersin #4

    Antalya da araç sahibinden ölümden dönen motosiklet sürücüsüne: Bırakın gebersin #5

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