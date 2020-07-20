Antalya'da araca çarpmamak için motosikletini devirdi

Karşı yönden gelen araca çarpmamak için motosikletini deviren sürücü ve motosikletin altında kalan arkadaşı yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çetin Emeç Caddesi üzerinde, karşı yönden dönüş yapan ticari araca çarpmamak için fren yapan Mustafa Bakır yönetimindeki 07 JG 571 plakalı motosiklet devrildi.

Kazayı fark eden vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

2 YARALI

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan ve ayağı devrilen motosikletin altında kalan Okan Bayrak, sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken motosiklet sürücüsü Mustafa Bakır, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Ticari araca çarpmamak için motosikletini devirdi

