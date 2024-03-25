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Antalya'da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı Otomobille çarpışarak kafası teker altına kalan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.