İHA
Antalya'da feci trafik kazası...
Manavgat ilçesinde Cuma Şandır’ın kullandığı motosiklet, Emre Suntu’nun kullandığı otomobille çarpıştı.
Metrelerce savruldu
Kazada motosiklet sürücüsü başını otomobilin tekerine çarparak olay yerinde kalırken, motosiklet yaklaşık 15 metre uzaklığa savruldu.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi var
Kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden yaralının durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
O anlar kamerada
Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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