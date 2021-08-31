Cipin açılır tavanından çıkıp aracın üzerine oturan şahıs, akan trafiğe aldırmadan müzik eşliğinde dans etti. Şahsın ölüme davetiye çıkardığı anlar, kameraya yansıdı.

Antalya- Kemer kara yolu üzerinde, 30 Ağustos günü seyir halinde olan bir cipin açılır tavanından çıkan şahıs, aracın üzerine oturarak yolculuk yaptı.

Akan trafik ortasında tehlikeye aldırmayan şahıs, bir yandan da müzik eşliğinde dans etti.

Şahsın ölüme davetiye çıkardığı anlar, cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Görüntülerde şahsın araç üzerinde oturup dans ettiği anların görülmesinin yanı sıra, bir sürücünün “Meşhur olacaksın bugün.” dediği duyuldu.

Üzerinde dans eden şahsı taşıyan araç, Antalya şehir merkezine doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

Antalya’da, aracın üzerinde yolculuk yapan şahıs kamerada

