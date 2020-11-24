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    Antalya'da aracına giren kediyi veterinere götürdü

    Cipin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra araç sürücüsü tarafından veterinere götürüldü. Patileri ezilen kedi, tedaviye alındı.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 12:36
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    Antalya'da aracına giren kediyi veterinere götürdü

    Sabah saatlerinde, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda seyir halindeki cipin motor bölümünde kedi olduğunu anlayan sürücü, aracını durdurdu.

    Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Belirtilen adrese gelen polis, çevre güvenliği alırken, itfaiyeciler de kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

    KEDİ KURTARILDI

    Teker ile aksın arasına girdiği belirlenen yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

    VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

    Patilerinin ezildiği belirlenen kedi, karton kutuya konulduktan sonra cip sürücüsü tarafından veterinere götürüldü.

    Antalya da aracına giren kediyi veterinere götürdü #1

    Antalya da aracına giren kediyi veterinere götürdü #2

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