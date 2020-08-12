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Antalya'da aracında bıçaklanarak gasbedildi
Veysel Öğe'nin kullandığı otomobile çarpan araçtaki 3 kişiden 1'i, yanına gelerek kalçasından bıçakladıktan sonra 1600 lirasını gasbetti.
- DHA
- 12.08.2020 - 17:41
Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeşilırmak Caddesi üzerinde Veysel Öğe yönetimindeki 09 CFM 49 plakalı otomobile, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil çarptı.
Çarpan otomobilden inen bir kişi, yanına geldiği Öğe'yi kalçasının üst kısmından bıçaklayıp, üzerindeki 1600 lirayı gasbederek kayıplara karıştı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Kanlar içinde kalan Öğe, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilinin ön koltuğunda yaralı halde bekleyen Öğe, polise ifade verdi.
Sağlık ekibinin müdahale ettiği yaralı, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerden 1'ini yakalayıp, gözaltına aldı.