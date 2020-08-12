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    Antalya'da aracında bıçaklanarak gasbedildi

    Veysel Öğe'nin kullandığı otomobile çarpan araçtaki 3 kişiden 1'i, yanına gelerek kalçasından bıçakladıktan sonra 1600 lirasını gasbetti.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 17:41
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    Antalya'da aracında bıçaklanarak gasbedildi

    Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yeşilırmak Caddesi üzerinde Veysel Öğe yönetimindeki 09 CFM 49 plakalı otomobile, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil çarptı.

    Çarpan otomobilden inen bir kişi, yanına geldiği Öğe'yi kalçasının üst kısmından bıçaklayıp, üzerindeki 1600 lirayı gasbederek kayıplara karıştı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Kanlar içinde kalan Öğe, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilinin ön koltuğunda yaralı halde bekleyen Öğe, polise ifade verdi.

    Sağlık ekibinin müdahale ettiği yaralı, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Antalya da aracında bıçaklanarak gasbedildi #1

    1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Olay sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerden 1'ini yakalayıp, gözaltına aldı.

    Antalya da aracında bıçaklanarak gasbedildi #2

    Antalya da aracında bıçaklanarak gasbedildi #3

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