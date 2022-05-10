Antalya'da aracında tüfekle öldürüldü

Dört gündür kayıp 30 yaşındaki gencin cesedi, park halindeki aracının yolcu koltuğunda başından vurulmuş halde bulundu.

Antalya'da 4 gündür bulunamayan kayıp adamın acı haberi bugün geldi.

Manavgat ilçesinde geçimini pazarcılık yaparak sağlayan Osman Şenol (30), Şelale Mahallesi'nde bulunan evlerinden kapalı kasa kamyonetiyle ayrıldı.

Sabah tüm aramalarına rağmen Osman Şenol’dan haber alamayan ailesi, emniyete giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Tüfekle başından vuruldu

DHA'nın haberine göre; Osman Şenol, Antalya-Konya Karayolu Akseki ilçesi sınırları içerisinde Manayıt Rampa girişinde yolun sağında bulunan sürücülerin dinlenmek için kullandığı yerde park halindeki kamyonetinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu.

Cesedi aracının yolcu koltuğunda bulundu

Aracın yola ters istikamette, Gündoğmuş yönüne dönük olduğu ve Şenol'un aracın yolcu koltuğunda olduğu bildirildi.

Osman Şenol’un cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından önce Akseki Devlet Hastanesi morguna buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.