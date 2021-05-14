Pandemi sürecinde zor duruma düşünce cipini satmaya karar veren dans eğitmeni, tanıdığı kişi tarafından dolandırıldı. Talihsiz adam, şikayette bulundu.

Antalya’da çeşitli okullarda ve eğitim merkezlerinde dans eğitmenliği yapan Ateş Baytar, salgınla birlikte işleri bozulunca, iş yeri kirasını ve borçlarını ödeyebilmek için 300 bin liralık cipini satma kararı aldı.

Baytar’ın 5 yıl önce düzenlediği bir etkinlikte tanıştığı ve zaman zaman da yine etkinliklerde karşılaştığı M.K. durumu öğrenip, kendisiyle iletişime geçti.

BABA VE OĞLU İLE BİRLİKTE İSTANBUL’A GİTTİ

M.K., Baytar'a aracı kendisine satmasını, bunun karşılığında 200 bin lira vereceğini, ancak aracını hareket dahi ettirmeyeceğini, borcunu ödediğinde aracı geri alabileceğini söyledi.

Bu teklifi kabul eden Baytar, bir süre sonra M.K.'nin oğlu S.K. ile noterde buluştu.

Aracın satışını S.K. üzerine yapan Baytar, parasını İstanbul'da vereceklerini söyledikleri için baba ve oğul ile birlikte İstanbul'a gitti.

Antalya'da aracını borç olarak verdi, dolandırıldı VİDEO

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KANDİL MESAJLARI ATTI

Baytar, aracını geri alacağını düşünerek oğlunun bebek koltuğunu, diz üstü bilgisayarını ve özel eşyalarını dahi almadı. Baytar, burada M.K. ve oğlu ile geçirdiği 5 gün boyunca parasını her istediğinde sorunla karşılaştı.

Talihsiz adam, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak Antalya'ya döndü.

Burada polis merkezine giderek şikayetçi olan Baytar, parasını alabilmek için M.K.'yi aramaya başladı. Aylar süren cep telefonu görüşmelerinde parasını vereceğini söyleyen M.K., kandil günlerinde ise Baytar'a kutlama mesajları attı.

“GİDEN BENİM ARABAM OLDU”

Başından geçenleri üzüntü içerisinde anlatan, baba ve oğlunun benzer yöntemlerle farklı kişileri de dolandırdıklarını ileri süren Baytar, “İstanbul'da paramı istediğimde önüme hep farklı şeyler koydu. Orada da dolar üzerinden dolandırıcılık yaptıklarını öğrendim. Türkiye'ye ucuz yollu dolar getirdiklerini ve bunları insanlara sattıklarını gördüm. Bunun üzerine İstanbul'dan ayrıldım ve kendi paramın peşine düştüm. Kendisi hakkında şikayetçi oldum. Her defasında bana ulaşıyor. Hatta kandil akşamlarında kutlama mesajları atıyor. Giden benim arabam oldu." diye konuştu.

“MİLYON DOLAR TAŞIDIKLARINI GÖRDÜM”

M.K.'nın yaptığı işlerden şüphelendiğini belirten Baytar, “Orada çantalarda milyon dolar taşıdıklarını gördüm. Böyle olunca şüphelendim ve sahte olup olmadığını sordum. Bana çantalardan birinden dolar alıp bozdurabileceğimi söylediler. Destelerden birinden aldığım 100 doları bozdurdum. İstanbul'a gittikten sonra bana 'Senin ödemeni dolarla yapsam olur mu' dedi. Türkiye'de bu dolarları ucuz dolar diye, yani dolar kuru 8 lirayken 6 liraya 7 liraya insanlara teklif ediyorlar." dedi.