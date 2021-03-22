Antalya'da aracını çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra fenalaşıp, öldü

Antalya'da yaşayan Mesut Saygın, aracını çamaşır suyuyla yıkadıktan sonra yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde otomobil tamir işiyle uğraşan 41 yaşındaki Mesut Saygın, öğle saatlerinde otomobilini çamaşır suyuyla yıkadı.

Aniden rahatsızlanan Saygın, otomobiline binip, evinin yakınındaki özel bir hastaneye gitti.

SERUM TAKILDIKTAN SONRA EVİNE DÖNDÜ

Burada tedaviye alınan Saygın'a serum bağlandı. Saygın, daha sonra evine geri döndü.

EVİNDE TEKRAR FENALAŞTI

Evindeyken yeniden fenalaşan Saygın için ailesi, 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mesut Saygın'ı ambulansla hastaneye götürdü.

Saygın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Saygın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere ailesi tarafından Aydın'a götürüldü.