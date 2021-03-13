Antalya'da aracıyla kayalıklara çarpan genç kız kurtarılamadı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, kontrolden çıkarak kayalıklara çarpıp, ters dönerek 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Burcu Göktepe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya D- 400 kara yolu Kaş- Kalkan bölümünün Kaş şehir içi geçişinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Burcu Göktepe yönetimindeki 07 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayalıklara çarptı.

40 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle ters dönerek yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Burcu Göktepe, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Burcu Göktepe, Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Göktepe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Burcu Göktepe'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Vefat eden Burcu Göktepe’nin Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü mezunu ve ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi.

Daha önce CHP Kaş İlçe Merkezi'nde asistan olarak çalıştığı öğrenilen Burcu Göktepe'nin, kaza sırasında ailesinin oturduğu Gökseki mevkisindeki evlerine gittiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













