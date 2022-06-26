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Antalya'da aracıyla kedinin üstünden geçti

Antalya'da aracıyla kedinin üstünden geçti

Alanya'da bir sürücü otomobilini iki kedinin üzerine sürdü. Hayvanlardan bir kaçmayı başarırken diğeri aracın altında kalarak can verdi.