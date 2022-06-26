Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
360.581
-0.43%
BTXN Coin
6.96
-4.78%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Antalya'da aracıyla kedinin üstünden geçti

    Alanya'da bir sürücü otomobilini iki kedinin üzerine sürdü. Hayvanlardan bir kaçmayı başarırken diğeri aracın altında kalarak can verdi.
    • 26.06.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da aracıyla kedinin üstünden geçti

    Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kişi, kullandığı otomobili kedilerin üzerine sürdü.

    Site girişinde neye uğradığını şaşıran 2 kediden biri kaçmayı başardı.

    Bir kedi aracın arabanın altınada kaldı

    Kaçmayı başaramayan diğer hayvan, aracın altında kaldı.

    Güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; acı içinde yerde kıvranan kedi telef olurken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Antalya'da aracıyla kedinin üstünden geçti ViDEO

    Antalya da aracıyla kedinin üstünden geçti #1

    Antalya da aracıyla kedinin üstünden geçti #2

    Antalya da aracıyla kedinin üstünden geçti #3


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Esra günlük 300 USD kazanıyor!

    Suudi Arabistan, Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırdı
    Gündem

    Suudi Arabistan, Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu kaldırdı

    Galatasaray'ın anlaştığı Abdülkerim Bardakcı, İstanbul’a geldi
    Futbol

    Galatasaray'ın anlaştığı Abdülkerim Bardakcı, İstanbul’a geldi

    Görüş Bildir