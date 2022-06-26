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Antalya'da aracıyla kedinin üstünden geçti
Alanya'da bir sürücü otomobilini iki kedinin üzerine sürdü. Hayvanlardan bir kaçmayı başarırken diğeri aracın altında kalarak can verdi.
- 26.06.2022 - 16:15
- Güncelleme : 26.06.2022 - 16:51
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kişi, kullandığı otomobili kedilerin üzerine sürdü.
Site girişinde neye uğradığını şaşıran 2 kediden biri kaçmayı başardı.
Bir kedi aracın arabanın altınada kaldı
Kaçmayı başaramayan diğer hayvan, aracın altında kaldı.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
İHA'nın haberine göre; acı içinde yerde kıvranan kedi telef olurken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Antalya'da aracıyla kedinin üstünden geçti ViDEO