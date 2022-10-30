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    Antalya'daki kazada 14 yaşındaki motosikletli yaralandı

    Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü N.A. yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    • 30.10.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 17:46
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    Antalya'daki kazada 14 yaşındaki motosikletli yaralandı

    Antalya'da Gazi Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerindeki yan yolda, bir kaza meydana geldi.

    Mahalledeki 1. Sokak yönüne doğru dönen Serdar D.'nin sürücülüğünü yaptığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yan yolda seyir halinde olan 14 yaşındaki N.A.'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.

    Otomobilin motosiklete şiddetli çarpması sonucu savrulan motosikletli çocuk, yere düştü ve yaralandı.

    Yaralı hastaneye kaldırdı

    Yaşanan kazaya tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, 14 yaşındaki yaralı N.A'ya olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, motosiklet sürücü çocuk, Gazipaşa Devlet Hastanesine tedavi altına alınırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Antalya daki kazada 14 yaşındaki motosikletli yaralandı #1

    Antalya daki kazada 14 yaşındaki motosikletli yaralandı #2

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