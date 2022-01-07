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    Antalya'da aranan suç makinesi uyuşturucuyla yakalandı

    Hakkında 11 suç kaydı bulunan H.B. isimli şahıs, ekiplerin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde metamfetamin ve skunk esrar ele geçirildi.
    • İHA
    • 07.01.2022 - 17:51
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    Antalya'da aranan suç makinesi uyuşturucuyla yakalandı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde 11 suç kaydı bulunan ve uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

    KISKIVRAK YAKALANDI

    Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi, JASAT, Side ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Türkiye Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması kapsamında uyuşturucu ticareti suçundan aranan H.B. operasyon ile yakalandı.

    UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Şahıs üzerinde yapılan aramada satışa hazır 110 gram metamfetamin ile satışa hazır 3 paket halinde 40 gram skunk esrar ele geçirildi.

    Antalya da aranan suç makinesi uyuşturucuyla yakalandı #1


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