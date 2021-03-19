Antalya'da arızalı telefon kavgasında polise tehdit

Arızalı telefonu iade etmek isteyen müşteri ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasındaki kavgayı polis ayırdı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, "Bunun hesabı kesilir" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Cebesoy Caddesi'nde bulunan bir iş yerinden telefon satın alan Selçuk Özdemir, ürünün bozuk çıktığını iddia ederek iadesini istedi.

Bunun üzerine Özdemir ile iş yeri sahibi ve çalışanları arasında tartışma çıktı.

SALDIRIYA UĞRADI

Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Özdemir, kavga sırasında iş yeri sahibi ve yakınları tarafından darbedildi. Yaralanan Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, polisten yardım istedi.

MÜDAHALE EDEN POLİS TEHDİT EDİLDİ

İhbarın ardından adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak istedi ancak iş yeri çalışanları polisi tehdit etti.

"BUNUN HESABI KESİLİR"

Ekipler zorluk çıkaran iş yeri çalışanlarına ekipler biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Kelepçe takılıp polis arabasına bindirilen iş yeri sahibi Serkan Ceylan, "Bu sizin yanınıza kalmayacak. Bunun hesabı kesilecek. Bana haksızlık yaptınız" diye bağırdı.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Polisler kavgaya karışan iş yeri sahibi ve çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı, pandemi kurallarına göre cezai işlem de uyguladı. Öte yandan, kavga anı bölgedeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.