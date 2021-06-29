Antalya’da yaşayan Ömer D. (42), evde alkol alırken başlayan ve sokakta devam eden tartışmada galerici arkadaşı Üzeyir Ürey'i, kalbine makas saplayarak öldürdü.

Antalya’da Ömer D. (42) ve Üzeyir Ürey evde alkol alırken tartışmaya başladı. Evde başlayan tartışma sokakta da devam etti.

Ömer D. tartışmanın büyümesiyle galerici arkadaşı Üzeyir Ürey'i, kalbine makas saplayarak öldürdü.

Ürey, kanlar içerisinde yerde kalırken, Ömer D. olay yerinde yaya olarak kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Üzeyir Ürey'in yerde yattığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üzeyir Ürey'e ilk müdahalesini ambulansta yaptı.

Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ürey, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'da arkadaşını kalbine makas saplayıp öldürdü VİDEO

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ŞÜPHELİ, KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvururken, olay yeri inceleme ekipleri olayda kullanılan makası da delil torbasına aldı.

Ekipler, Ürey’in sokak üzerinde yer alan otomobili üzerinde de çalışma gerçekleştirdi.

Olay yerinden yaya kaçan Ömer D. ise Toptancı Hali yakınlarında polis ekiplerince yakalandı. Kepez Polis Merkezi’nde ifadesi alınan Ömer D., ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.