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    Antalya'da arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi teslim edildi

    Bir süredir arkadaşıyla birlikte yaşadığı evdeki yatakta cansız bedeni bulunan 28 yaşındaki Gülseda Karagülle'nin cenazesi, Uşak'a gönderildi.
    • DHA
    • 05.09.2021 - 16:33
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    Antalya'da arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi teslim edildi

    Dün saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi 726. Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında 15 gündür kaldığı iddia edilen güzellik uzmanı Gülseda Karagülle'nin, odasında hareketsiz yattığı fark edildi.

    Gülseda'nın cansız şekilde yatışını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekibi, Karagülle'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

    Sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraftaki 'Ruhum hayatımdan yoruldu' yazısı dikkat çeken Gülseda Karagülle'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Karagülle'nin cenazesini, bu sabah Adli Tıp Kurumu'ndan babası ve halası gözyaşlarıyla aldı. Toprağa verilmek üzere Uşak'ın Banaz ilçesine götürülen Karagülle'nin ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Antalya da arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi teslim edildi #1

    Antalya da arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi teslim edildi #2

    Antalya da arkadaşının evinde ölü bulunan kadının cenazesi teslim edildi #3

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