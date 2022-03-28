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Antalya’da arkadaşının kestiği ağaç üzerine düşünce öldü

Antalya’da arkadaşının kestiği ağaç üzerine düşünce öldü

Orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu genç, yine Afganistan uyruklu başka bir çalışanın kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.