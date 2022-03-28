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- Antalya’da arkadaşının kestiği ağaç üzerine düşünce öldü
Antalya’da arkadaşının kestiği ağaç üzerine düşünce öldü
- İHA
- 28.03.2022 - 12:09
Halid Rahmani ve Iraz Mehmet (26) isimli Afganistan uyruklu işçiler, Antalya’nın Manavgat ilçesi Sırtköy Mahallesi’nde bulunan Kartallık Yangın Gözetleme Kulesi yakınlarındaki orman kesim sahasında birlikte çalışıyordu.
Bugün Rahmani’nin ağaç motoruyla kestiği ağaç, Iraz Mehmet’in üzerine düştü.
Iraz Mehmet başına aldığı darbe sonucunda olay yerinde yaşamını yitirdi.
OLAY YERİ İNCELEDİ
Bölgeye, 112 sağlık ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakolu’na bağlı ekipler ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Iraz Mehmet isimli şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.
ARKADAŞI İLE FİRMA YETKİLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Iraz Mehmet’in cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Afganistan uyruklu Halid Rahmani ve bölgede ağaç kesim işini üstlenen firma yetkilisi jandarma tarafından gözaltına alındı.