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- Antalya'da arkadaşları tarafından darbedilerek hayatını kaybetti
Antalya'da arkadaşları tarafından darbedilerek hayatını kaybetti
Ormanlık alanda dövülerek öldürülen 54 yaşındaki Mehmet Ali Örenli'nin katilleri aranıyor.
- DHA
- 13.09.2020 - 13:59
Antalya'da 3-4 arkadaşıyla beraber Kepez ilçesinde bulunan ormanlık alana gelen Mehmet Ali Örenli, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşlarıyla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşları tarafından çardakta dövülen Örenli, yere düşerek başından darbe aldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise sağlık ekibi çağırdı.
Bölgeye gelen sağlık ekibi, Örenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Mehmet Ali Örenli'nin, Antalya'da otomobil alım-satım işiyle uğraştığı öğrenildi.