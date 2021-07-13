Antalya’da arsasından geçen yolu kapattı

Arazisinin izinsiz bir şekilde kullanıldığını gören şahıs, tapulu arsasının etrafına demir kazık çakıp, tel örgü çekti.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 141 Sokak üzerinde yaklaşık 700 metrekarelik parseli bulunan bir kişi, arazisinin başka kişilerce izinsiz şekilde kullanıldığını gördü.

Yeniden ölçümler yaptıran şahıs, arazisinin çevredeki inşaatlar tarafından yol olarak kullanıldığını da belirledi.

Şahıs, tapulu arsasının etrafına demir kazık çakıp tel örgü ile çevirdi.

UYARICI LEVHA ASTI

Arsanın yaklaşık 2 metrelik bölümünün yolun içerisinde kaldığı, bir de elektrik direği olduğu gözlemlendi.

Arsa sahibinin, sürücülerin gece geçişi sırasında çarpmalarının önüne geçmek için tele kırmızı bir uyarıcı levha taktığı görüldü.

PLAN UYUMSUZLUĞU SONUCU

Çevredeki vatandaşlar da alanın şahsın tapulu arsası olduğunu, yolun bu kişinin arsasına kaydığını belirtti.

Plan uyumsuzluğu sonucu şahsın arazisinden yol geçtiği, bu durumun kısa süre içinde düzeltileceği öğrenildi.