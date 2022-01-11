Antalya'da artan kiraya sinirlendi, canlı yayında ev duvarlarını satırla parçaladı

Ev sahibinin artırdığı kira nedeniyle sinirlenen kiracı, eline aldığı satırla eve ve binaya zarar verirken canlı yayın açtı. Cinnet geçiren kiracı, gözaltına alındı.

Antalya’nın Serik ilçesinde ev sahibinin kiraya zam yapmasına kızan kiracı, cinnet getirdi.

Dün akşam saatlerinde Erkan E. isimli vatandaş, yurt dışında yaşayan ev sahibi ile telefonda kira artışı yüzünden tartışma yaşadı.

CANLI YAYINDA EVİ VE BİNAYI PARÇALADI

Bunun üzerine sinirlenen kiracı Erkan E., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında eline aldığı satırla, önce kendi oturduğu dairenin duvarlarına sonra da apartmanda bulunan asansörün kapısı ve camları ile pencere camlarına, güvenlik kameralarına zarar verdi.

KİRACI GÖZALTINA ALINDI

Yaptığı canlı yayında bağırarak apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatan Erkan E. için ihbar üzerine olay yerine polisler geldi. Polis ekipleri, Erkan E.'yi gözaltına aldı.





APARTMAN SAKİNLERİ DAVACI

Karakola götürülen genç, ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. Öfkeli kiracı için apartman sahibi ve sakinlerinin davacı oldukları öğrenildi.



