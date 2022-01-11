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    Antalya'da artan kiraya sinirlendi, canlı yayında ev duvarlarını satırla parçaladı

    Ev sahibinin artırdığı kira nedeniyle sinirlenen kiracı, eline aldığı satırla eve ve binaya zarar verirken canlı yayın açtı. Cinnet geçiren kiracı, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 12:58
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 13:00
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    Antalya'da artan kiraya sinirlendi, canlı yayında ev duvarlarını satırla parçaladı

    Antalya’nın Serik ilçesinde ev sahibinin kiraya zam yapmasına kızan kiracı, cinnet getirdi.

    Dün akşam saatlerinde Erkan E. isimli vatandaş, yurt dışında yaşayan ev sahibi ile telefonda kira artışı yüzünden tartışma yaşadı.

    CANLI YAYINDA EVİ VE BİNAYI PARÇALADI

    Bunun üzerine sinirlenen kiracı Erkan E., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında eline aldığı satırla, önce kendi oturduğu dairenin duvarlarına sonra da apartmanda bulunan asansörün kapısı ve camları ile pencere camlarına, güvenlik kameralarına zarar verdi.

    Antalya da artan kiraya sinirlendi, canlı yayında ev duvarlarını satırla parçaladı #1

    KİRACI GÖZALTINA ALINDI

    Yaptığı canlı yayında bağırarak apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşatan Erkan E. için ihbar üzerine olay yerine polisler geldi. Polis ekipleri, Erkan E.'yi gözaltına aldı.

    Antalya da artan kiraya sinirlendi, canlı yayında ev duvarlarını satırla parçaladı #2

    APARTMAN SAKİNLERİ DAVACI

    Karakola götürülen genç, ifadesi alındıktan sonra savcılığa sevk edildi. Öfkeli kiracı için apartman sahibi ve sakinlerinin davacı oldukları öğrenildi.

    Antalya da artan kiraya sinirlendi, canlı yayında ev duvarlarını satırla parçaladı #3

    Antalya da artan kiraya sinirlendi, canlı yayında ev duvarlarını satırla parçaladı #4

    Antalya da artan kiraya sinirlendi, canlı yayında ev duvarlarını satırla parçaladı #5

    Antalya da artan kiraya sinirlendi, canlı yayında ev duvarlarını satırla parçaladı #6


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