Antalya’da artan metruk bina yangınları muhtarı isyan ettirdi

Tarihi yapıların bulunduğu Haşimişçan Mahallesi’ndeki ahşap metruk binada yangın çıktı. Mahallede sık sık yangın çıktığını belirten Muhtar Halil Ay, yetkililere çözüm bulmaları için çağrıda bulundu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı olan, tarihi yapıları ve dar sokaklarıyla ünlü Haşimişçan Mahallesi 1296. Sokak’ta bulunan ahşap metruk bir binada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dar sokaklara girmekte zorluk yaşadı.

Polis ekipleri, bölgeye yakın olan sokağı trafiğe kapadı.

ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

Eve ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar çalışmaları korkuyla izledi.

Söndürme çalışmaları sırasında metruk evde çökmeler yaşanırken, polis ekipleri şerit çekerek çevre güvenliğini sağladı.

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1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu söndürülebildi.

“7 EV YANDI, 7 EV DAHA MI YANSIN”

Haşimişcan Mahalle Muhtarı Halil Ay, sık sık metruk binalarda yangın çıktığını ve tedirgin olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İnanın insanlar artık evinde uyuyamaz oldu. Sahibi kimse alınıp karşısına yapılması gerekiyor, yapılmıyorsa cezası kesilsin. Burada birçok yaşlımız var, evler birbirine inanılmaz derecede yakın ve hep ahşap. 7 ev yandı, bir 7 ev daha mı yansın?

“BURASI BİRİNCİ DERECE SİT ALANI OLAN BİR YER”

Tarih yanıyor. Burası Antalya’nın göbeğinde bir yer. Ben muhtar olarak tedirginim. Bu evlerin yok olup gitmesini değil, yapılmasını istiyoruz. Burası 1'inci derece sit alanı olan bir yer. Bu evler yanıyor ama bizim içimiz de yanıyor. Bu durumun çözümünü istiyoruz.”