Antalya'da artan nem hava trafiğini vurdu: Uçaklar rötar yaptı, inişler başka şehirlere yönlendirildi Kentte yüzde 85'e ulaşan nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde kenti nem bulutları kaplamasının ardından görüş mesafesi düşerken, birçok uçak seferi gerçekleştirilemedi.

DHA

Sıcak ve nemli hava, insanların günlük yaşantısını etkilerken, tarım sektöründen turizme kadar birçok alanda olumsuz etkiler yaratmakta.

Turizm kenti Antalya'da sıcak ve nemden etkilenen şehirler arasında yer alıyor.

Artan nem, özellikle yaz aylarında hem yerel halkın hem de turistlerin rahatlığını azaltmakta.

Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Antalya'da, son günlerde sıcaklıkla birlikte nem de arttı.

Kenti nem bulutları kapladı

Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı kentte nem, yüzde 85'e kadar yükseldi.

Yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları ise kenti kapladı.

Denizin üstü kaplandı

Nem nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Beydağları ise bulutlar nedeniyle görünmez hale geldi.

Kentin kuşbakışı gözüktüğü yüksek yerlerden denizin görülmediği gözlendi.

Hava trafiğinde aksamalar yaşandı

Vatandaşlar, çareyi denize girerek serinlemekte bulurken sahile gelenlerin bazıları yüzerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

Yürüyüş yapanlar, güneşten korunmak için şapka ile dolaşmayı tercih etti. Diğer yandan nem bulutları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşandı.

Bazı uçaklar rötar yaparken, havalimanına iniş yapamayan uçaklar ise farklı şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi.